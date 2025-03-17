Песков назвал опасной идею отправки войск НАТО на Украину

Кремль готовит тезисы по Украине к разговору Путина и Трампа Около 470 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области Сербия пригласит ФСБ и ФБР для расследования обвинений по звуковой пушке Таиланд сократит безвизовый режим до 30 дней Рукопись стихотворения Александра Блока выставят на торги