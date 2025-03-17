Песков назвал опасной идею отправки войск НАТО на Украину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения в ряде европейских стран, включая Францию, о возможной отправке контингента НАТО на территорию Украины представляют собой опасную тенденцию, сообщает РИА Новости.
По его словам, подобные предложения вызывают серьезную обеспокоенность в Москве.
Дискуссия о возможной отправке войск НАТО на Украину активизировалась после заявления президента Франции Эммануэля Макрона в конце февраля.
Он не исключил, что альянс может рассмотреть такой шаг при определенных условиях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru