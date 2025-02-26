Лавров: Размещение западных войск на Украине неприемлемо для России
Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине, Москву об этом никто не спрашивал, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Подход Европы по Украине отражает намерение разогревать конфликт и пресекать попытки его успокоить, заявил Лавров, комментируя разговоры о введении миротворческих сил.
Он отметил, что «штучками» вроде размещения миротворцев на Украине не отделаться, надо смотреть на первопричины конфликта.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не обсуждала возможное привлечение миротворцев из Китая в рамках урегулирования украинского конфликта, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru