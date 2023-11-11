Живые ёлки к Новому году подорожали в России на 30–40%

Повышение цен коснулось в первую очередь импортных деревьев, однако, российские питомники тоже повысили цены в среднем на 20%.

Небольшие елки в этом году будут стоить около 1,5 тысяч рублей, а деревья высотой до 2,5 метров обойдутся россиянам в 3,5 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в октябре средняя цена на подержанные автомобили возрастом до 15 лет выросла на 2,3%, превысив два миллиона рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

