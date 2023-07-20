СМИ: карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей

По информации журналистов, выпущенные «Тинькофф» карты UnionPay перестанут работать за границей «уже сегодня». Пользователям рекомендовали снять наличные и ждать сообщений от банка.

Американское Управление по контролю за иностранными активами 20 июля внесло «Тинькофф банк» в санкционный список. В финансовой организации заявили, что «подготовились к любым событиям».

«Тинькофф банк» 12 июля повысил комиссии за внесение долларов и евро на счет через банкоматы, передает «Радиоточка НСН».

