СМИ: карты UnionPay от «Тинькофф» перестанут работать за границей
Выпущенные «Тинькофф банком» карты международной платежной системы UnionPay перестанут действовать за границей, сообщают СМИ со ссылкой на техподдержку банка.
По информации журналистов, выпущенные «Тинькофф» карты UnionPay перестанут работать за границей «уже сегодня». Пользователям рекомендовали снять наличные и ждать сообщений от банка.
Американское Управление по контролю за иностранными активами 20 июля внесло «Тинькофф банк» в санкционный список. В финансовой организации заявили, что «подготовились к любым событиям».
«Тинькофф банк» 12 июля повысил комиссии за внесение долларов и евро на счет через банкоматы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru