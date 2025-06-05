Трамп выразил разочарование в Маске после критики налоговой реформы

В ответ Трамп подчеркнул, что ранее оказывал Маску значительную поддержку, однако теперь считает его поведение неожиданным и вызывающим разочарование.

Разногласия между двумя влиятельными фигурами обострились после того, как Маск, ранее занимавший пост главы Департамента правительственной эффективности (DOGE), покинул администрацию на фоне несогласия с политикой в области налоговых льгот для электромобилей и кадровых решений, передает «Радиоточка НСН».

