Трамп выразил разочарование в Маске после критики налоговой реформы
Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в Илоне Маске после того, как предприниматель раскритиковал налоговый законопроект администрации.
Маск ранее назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и выразил опасения по поводу ее влияния на федеральный дефицит.
В ответ Трамп подчеркнул, что ранее оказывал Маску значительную поддержку, однако теперь считает его поведение неожиданным и вызывающим разочарование.
Разногласия между двумя влиятельными фигурами обострились после того, как Маск, ранее занимавший пост главы Департамента правительственной эффективности (DOGE), покинул администрацию на фоне несогласия с политикой в области налоговых льгот для электромобилей и кадровых решений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru