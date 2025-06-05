Трамп выразил разочарование в Маске после критики налоговой реформы

Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в Илоне Маске после того, как предприниматель раскритиковал налоговый законопроект администрации.

Маск ранее назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и выразил опасения по поводу ее влияния на федеральный дефицит.

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В ответ Трамп подчеркнул, что ранее оказывал Маску значительную поддержку, однако теперь считает его поведение неожиданным и вызывающим разочарование.

Разногласия между двумя влиятельными фигурами обострились после того, как Маск, ранее занимавший пост главы Департамента правительственной эффективности (DOGE), покинул администрацию на фоне несогласия с политикой в области налоговых льгот для электромобилей и кадровых решений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:СШАИлон МаскДональд Трамп

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