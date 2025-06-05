Трамп не ответил на вопрос о давлении на Россию по Украине
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о возможности усиления давления на Россию с целью прекращения боевых действий в Украине.
Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Трамп напомнил, что именно при его администрации был остановлен проект газопровода «Северный поток — 2».
Он также заявил, что решение о возобновлении проекта было принято уже при президенте Джо Байдене.
Говоря о перспективах энергетического сотрудничества с Евросоюзом, Трамп подчеркнул наличие значительных природных ресурсов в США и выразил надежду, что экспорт американской нефти и газа станет частью будущих торговых соглашений между Вашингтоном и Брюсселем, передает «Радиоточка НСН».
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