Трамп не ответил на вопрос о давлении на Россию по Украине

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о возможности усиления давления на Россию с целью прекращения боевых действий в Украине.

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Трамп напомнил, что именно при его администрации был остановлен проект газопровода «Северный поток — 2».