Трамп не ответил на вопрос о давлении на Россию по Украине

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о возможности усиления давления на Россию с целью прекращения боевых действий в Украине.

Во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете Трамп напомнил, что именно при его администрации был остановлен проект газопровода «Северный поток — 2».

Трамп заявил, что уладил с КНР некоторые спорные вопросы по торговле

Он также заявил, что решение о возобновлении проекта было принято уже при президенте Джо Байдене.

Говоря о перспективах энергетического сотрудничества с Евросоюзом, Трамп подчеркнул наличие значительных природных ресурсов в США и выразил надежду, что экспорт американской нефти и газа станет частью будущих торговых соглашений между Вашингтоном и Брюсселем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:СШАРоссияДональд Трамп

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