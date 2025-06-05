Две женщины ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

В результате удара беспилотника по селу Волчья Александровка Волоконовского района Белгородской области пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла в рамках массированного удара, в ходе которого обстрелу подверглись пять муниципалитетов.

Беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

В Волоконовском районе использовался FPV-дрон, в результате чего обе женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Пострадавшие были оперативно доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Власти региона уточняют данные о других возможных повреждениях и последствиях атаки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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