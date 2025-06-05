Две женщины ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области
В результате удара беспилотника по селу Волчья Александровка Волоконовского района Белгородской области пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атака произошла в рамках массированного удара, в ходе которого обстрелу подверглись пять муниципалитетов.
В Волоконовском районе использовался FPV-дрон, в результате чего обе женщины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.
Пострадавшие были оперативно доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Власти региона уточняют данные о других возможных повреждениях и последствиях атаки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru