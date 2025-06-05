Две женщины ранены при атаке FPV-дрона в Белгородской области

В результате удара беспилотника по селу Волчья Александровка Волоконовского района Белгородской области пострадали две женщины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атака произошла в рамках массированного удара, в ходе которого обстрелу подверглись пять муниципалитетов.