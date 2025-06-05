Трамп допустил санкции против России и Украины в случае провала мирных усилий

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в прекращении конфликта на Украине Вашингтон может ввести санкции как против России, так и против Украины.

Выступая перед журналистами, глава Белого дома отметил, что готов ужесточить подход к обеим сторонам, если станет очевидно, что мирное соглашение невозможно.

СМИ: Трамп может ввести санкции против России в ближайшие дни

По его словам, ответственность за достижение мира несут обе страны, и без обоюдной воли урегулировать ситуацию дальнейшее участие США может принять жесткие формы.

Трамп подчеркнул, что решение о возможных ограничительных мерах пока не принято, но уже рассматривается в качестве варианта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры