Трамп допустил санкции против России и Украины в случае провала мирных усилий
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в прекращении конфликта на Украине Вашингтон может ввести санкции как против России, так и против Украины.
Выступая перед журналистами, глава Белого дома отметил, что готов ужесточить подход к обеим сторонам, если станет очевидно, что мирное соглашение невозможно.
По его словам, ответственность за достижение мира несут обе страны, и без обоюдной воли урегулировать ситуацию дальнейшее участие США может принять жесткие формы.
Трамп подчеркнул, что решение о возможных ограничительных мерах пока не принято, но уже рассматривается в качестве варианта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил санкции против России и Украины в случае провала мирных усилий
- Трамп выразил разочарование в Маске после критики налоговой реформы
- Трамп не ответил на вопрос о давлении на Россию по Украине
- Трамп заявил, что уладил с КНР некоторые спорные вопросы по торговле
- Тимофей Кочнев заменит Глеба Калюжного в «Вампирах средней полосы»
- Хинштейн: Один человек погиб при ударе ВСУ по Рыльску
- Россиян предупредили, что за оплату экзамена IELTS можно попасть в тюрьму
- Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против Китая
- Опрос: Четверть россиян ждут возвращения иностранных брендов
- СМИ: Против редактора Ura.ru возбудили дело о взятке должностному лицу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru