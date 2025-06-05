Трамп допустил санкции против России и Украины в случае провала мирных усилий

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в прекращении конфликта на Украине Вашингтон может ввести санкции как против России, так и против Украины.

Выступая перед журналистами, глава Белого дома отметил, что готов ужесточить подход к обеим сторонам, если станет очевидно, что мирное соглашение невозможно.