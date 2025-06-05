После кражи флагов с могил участников СВО в Нижегородской области возбудили дело
В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту надругательства над местами захоронения после того, как с кладбища в селе Николо-Погост Городецкого района были похищены государственные флаги с могил троих военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Инцидент вызвал резонанс среди местных жителей, родственников погибших и представителей власти. По данным администрации Городецкого округа, исчезновение флагов расценили как акт осквернения, вызвавший общественное возмущение.
Следственные органы возбудили дело по части 1 статьи 244 УК РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Как уточнили местные власти, на месте украденных флагов уже установлены новые. Глава округа Александр Мудров заявил, что виновные должны понести наказание и публично извиниться перед семьями погибших и жителями округа, передает «Радиоточка НСН».
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