Акции Tesla упали почти на 9% на фоне конфликта Маска с Трампом

Котировки акций Tesla снизились почти на 9% в ходе торгов в четверг, на фоне обострившегося публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные с Нью-Йоркской фондовой биржи.

По состоянию на открытие торгов в 09:30 по североамериканскому восточному времени (16:30 мск), стоимость бумаг составляла $323,87. В течение сессии акции опускались до $302, а позднее стабилизировались на уровне около $304.