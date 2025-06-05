Акции Tesla упали почти на 9% на фоне конфликта Маска с Трампом
Котировки акций Tesla снизились почти на 9% в ходе торгов в четверг, на фоне обострившегося публичного конфликта между главой компании Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом. Об этом свидетельствуют данные с Нью-Йоркской фондовой биржи.
По состоянию на открытие торгов в 09:30 по североамериканскому восточному времени (16:30 мск), стоимость бумаг составляла $323,87. В течение сессии акции опускались до $302, а позднее стабилизировались на уровне около $304.
Снижение произошло после серии взаимных резких заявлений. В частности, Трамп выразил разочарование в Маске, а предприниматель, в свою очередь, напомнил о значительной поддержке, которую оказывал республиканцам и самому Трампу в ходе избирательной кампании. Маск заявил, что без этого участия политический успех нынешнего президента был бы невозможен.
Помимо этого, глава Tesla подверг критике предложенный администрацией Трампа законопроект о сокращении бюджетных расходов, назвав его поспешным и угрожающим финансовой стабильности страны. По его мнению, сохранение налоговых льгот при одновременном урезании расходов несет системные риски для американской экономики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru