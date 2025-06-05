Трамп заявил, что уладил с КНР некоторые спорные вопросы по торговле

США и Китаю удалось уладить некоторые спорные вопросы по торговле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп заявил, что ему всегда нравился Си Цзиньпин

Комментируя телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином, он пояснил, что речь идёт о заключённом в Женеве торговом соглашение с Пекином.

«Мы уладили некоторые моменты, связанные в основном с редкоземельными металлами и некоторыми другими вопросами. Мы заключили сделку», - заключил глава Белого дома.

Трамп добавил, что «сниженные ставки торговых тарифов остаются в силе».

Ранее Си Цзиньпин заявил, что американская администрация должна отменить негативные меры, ограничивающие КНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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