Полиция разыскивает женщину, оставившую младенца в пакете под окнами дома

Правоохранительные органы Ленинградской области разыскивают женщину, предположительно оставившую новорожденную девочку в пакете у жилого дома в поселке Дубровка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

По данным ведомства, сообщение об обнаружении ребенка поступило в полицию Всеволожского района 5 июня в 12:07 от местных жителей. По словам очевидцев, младенец был найден под окнами дома №11 на улице Томилина.

СМИ: В Приморье 8 врачей обвинили в торговле 13 младенцами

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Девочку доставили в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает.

В настоящее время полицейские проводят проверку и принимают меры по установлению личности матери ребенка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПолиция

Горячие новости

Все новости

партнеры