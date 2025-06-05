Полиция разыскивает женщину, оставившую младенца в пакете под окнами дома

Правоохранительные органы Ленинградской области разыскивают женщину, предположительно оставившую новорожденную девочку в пакете у жилого дома в поселке Дубровка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.

По данным ведомства, сообщение об обнаружении ребенка поступило в полицию Всеволожского района 5 июня в 12:07 от местных жителей. По словам очевидцев, младенец был найден под окнами дома №11 на улице Томилина.