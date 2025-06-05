Полиция разыскивает женщину, оставившую младенца в пакете под окнами дома
Правоохранительные органы Ленинградской области разыскивают женщину, предположительно оставившую новорожденную девочку в пакете у жилого дома в поселке Дубровка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и региону.
По данным ведомства, сообщение об обнаружении ребенка поступило в полицию Всеволожского района 5 июня в 12:07 от местных жителей. По словам очевидцев, младенец был найден под окнами дома №11 на улице Томилина.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Девочку доставили в медицинское учреждение, ее жизни ничего не угрожает.
В настоящее время полицейские проводят проверку и принимают меры по установлению личности матери ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru