«Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир»

«Тинькофф банк» введет комиссию за пополнение карт российской платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнерами, сообщает ТАСС.

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Это случится с 31 июля. Сегодня партнерами кредитного учреждения являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк». Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом банковской карты.

Ранее «Тинькофф банк» повысил комиссии за внесение валюты в банкоматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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