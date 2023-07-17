«Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир»
17 июля 202304:32
«Тинькофф банк» введет комиссию за пополнение карт российской платежной системы «Мир» через банкоматы сторонних банков, не являющихся партнерами, сообщает ТАСС.
Это случится с 31 июля. Сегодня партнерами кредитного учреждения являются МКБ, ВТБ, «Открытие» и «Почта банк». Комиссия будет взиматься в соответствии с тарифом банковской карты.
Ранее «Тинькофф банк» повысил комиссии за внесение валюты в банкоматах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru