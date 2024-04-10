СМИ: Ивлеева вышла из доли ресторана Nudles
10 апреля 202414:22
Блогер Анастасия Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, единоличным владельцем заведения является новосибирский ресторатор и предприниматель Александр Пичугин. Ивлеева лишилась доли в ООО «Блеск», которая владеет рестораном, после технического открытия.
В Nudles подавали коктейли с отсылками к скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».
Ранее стало известно, что рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Его Крид потеряли большую сумму на ресторанном бизнесе, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru