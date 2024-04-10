СМИ: Ивлеева вышла из доли ресторана Nudles

Блогер Анастасия Ивлеева лишилась доли в закусочной Nudles в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Shot.

Ресторатор Пичугин сообщил о заморозке совместного проекта с Ивлеевой

По данным СМИ, единоличным владельцем заведения является новосибирский ресторатор и предприниматель Александр Пичугин. Ивлеева лишилась доли в ООО «Блеск», которая владеет рестораном, после технического открытия.

В Nudles подавали коктейли с отсылками к скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

Ранее стало известно, что рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Его Крид потеряли большую сумму на ресторанном бизнесе, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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