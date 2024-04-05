СМИ: Тимати и Крид потеряли миллионы рублей на ресторанном бизнесе

Рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Его Крид потеряли большую сумму на ресторанном бизнесе, утверждает «Комсомольская правда».

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По информации издания, в компании ООО «Фест» Тимати и Криду принадлежит по 25%, остальные 50% - ресторатору Антону Пинскому. В 2023 году они открыли «Гуччи кафе» в Москве, которое остановило работу спустя полгода.

Как пишет газета, за это время выручка составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль ушла в минус на 31,6 миллиона.

В августе прошлого года к Тимати и Пинскому перешел контроль над Domino's Pizza в РФ. Также партнеры приобрели кофейни Starbucks на территории России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотограф София Зенина
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