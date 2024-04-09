Ресторатор Пичугин сообщил о заморозке совместного проекта с Ивлеевой

Ранее СМИ заподозрили Ивлееву в открытии бара в центре Москвы под названием Nudles по мотивам «голой» вечеринки. В меню заведения можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». По словам Пичугина, этот бар полностью принадлежит ему.

«Мы с Настей дружим, мы хорошо общаемся. Действительно, у нас были планы открыть совместное заведение. Мы зарегистрировали ООО в 2022 году, если не ошибаюсь. Но на данном этапе совместный проект заморожен. Настанет время — вы все узнаете», — заинтриговал Пичугин.

Он добавил, что Nudles сейчас работает в тестовом режиме. Пока официального открытия бара не состоялось.

Ранее стало известно, что рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Его Крид потеряли большую сумму на ресторанном бизнесе, напоминает «Радиоточка НСН».

