Ресторатор Пичугин сообщил о заморозке совместного проекта с Ивлеевой
Ресторатор Александр Пичугин рассказал, что они с блогером Анастасией Ивлеевой обсуждали создание совместного проекта, но сейчас он заморожен. Об этом ресторатор заявил в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее СМИ заподозрили Ивлееву в открытии бара в центре Москвы под названием Nudles по мотивам «голой» вечеринки. В меню заведения можно было увидеть коктейли с названиями «Слезы Ивлеевой», «Почти голый коктейль» и «Коктейль с извинениями». По словам Пичугина, этот бар полностью принадлежит ему.
«Мы с Настей дружим, мы хорошо общаемся. Действительно, у нас были планы открыть совместное заведение. Мы зарегистрировали ООО в 2022 году, если не ошибаюсь. Но на данном этапе совместный проект заморожен. Настанет время — вы все узнаете», — заинтриговал Пичугин.
Он добавил, что Nudles сейчас работает в тестовом режиме. Пока официального открытия бара не состоялось.
Ранее стало известно, что рэперы Тимати (Тимур Юнусов) и Его Крид потеряли большую сумму на ресторанном бизнесе, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Приднестровья назвал эскалацию вокруг республики дорогой к войне
- Выплаты в связи с паводком в Оренбуржье уже получили 802 человека
- Пентагон: Удары Украины по НПЗ РФ могут отразиться на глобальной энергетике
- Лукашенко раскритиковал работу ВПК Белоруссии
- В муниципалитетах Курганской области запретили продажу алкоголя из-за паводка
- Пострадавшим от паводка в Оренбургской области предоставят кредитные каникулы
- Прокуратура Тульской области проверит семью, год прожившую в лесу
- Телекритик Горбунов назвал предполагаемую дату возвращения Урганта на ТВ
- Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейков
- Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Рязанской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru