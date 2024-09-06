СМИ: Иноагента Максакову обвинили в спонсировании ВСУ

Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой (признана иноагентом). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Максакову оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Отмечается, что Максакову обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По версии следствия, певица призывала в своем видеоблоге перечислять денежные средства в качестве помощи ВСУ и желала России скорейшего поражения.

Ранее с Максаковой взыскали долг в размере более 61 тысячи рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИноагентыВСУУголовное ДелоМария Максакова

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