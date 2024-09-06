СМИ: Иноагента Максакову обвинили в спонсировании ВСУ
6 сентября 202411:58
Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшей солистки Мариинского театра Марии Максаковой (признана иноагентом). Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что Максакову обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По версии следствия, певица призывала в своем видеоблоге перечислять денежные средства в качестве помощи ВСУ и желала России скорейшего поражения.
Ранее с Максаковой взыскали долг в размере более 61 тысячи рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Озвучен размер выплат военным пенсионерам с октября
- В Пентагоне анонсировали пакет военной помощи Украине на $250 млн
- Прогноз по сбору зерна в России снижен на 2 млн тонн в 2024 году
- Банк России: Покупки валюты россиянами в августе выросли более чем вдвое
- В Оренбурге открыли филиал Эрмитажа
- «Зачитал по бумажке»: Лавров раскрыл детали переговоров с экс-главой МИД Украины
- Самолет Ан-2 приземлился в нескольких метрах от туристов в Якутии
- ЦБ рекомендовал российским банкам сокращать валютизацию активов
- В Москве отражено шесть хакерских атак на систему онлайн-голосования
- СМИ: В России работают удаленно лишь около 1% всех занятых
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru