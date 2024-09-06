СМИ: Иноагента Максакову обвинили в спонсировании ВСУ

Отмечается, что Максакову обвиняют в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. По версии следствия, певица призывала в своем видеоблоге перечислять денежные средства в качестве помощи ВСУ и желала России скорейшего поражения.

Ранее с Максаковой взыскали долг в размере более 61 тысячи рублей.

