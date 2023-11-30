Максакову оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Столичный Пресненский суд назначил оперной певице Марии Максаковой (признана в России иноагентом) очередной штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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«Суд признал виновной Максакову-Игенбергс ... по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — указали в учреждении.

Статья предусматривает наказание за производство иностранным агентом материалов в Сети без соответствующей маркировки.

Ранее Максакову оштрафовали за аналогичное правонарушение на 30 тысяч рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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