Уехавшая на Украину певица Максакова задолжала в России 61 тысячу рублей

Певица Мария Максакова (признана в России иноагентом) оставила долги в РФ и получила взыскание на сумму свыше 61 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Блиновская получила взыскание в две тысячи рублей за долги

По данным агентства, у уехавшей на Украину артистки обнаружили две непогашенные задолженности. Так, Максакова не выплатила 29,8 тысячи рублей и еще 4233 рубля, начисленных за неуплату. Кроме того, у певицы обнаружили «взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц» в размере 25 тысяч рублей и начисленные из-за непогашения задолженности 2 тысячи рублей.

В ноябре прошлого года суд в Москве оштрафовал Марию Максакову за отсутствие маркировки иноагента в постах в соцсетях, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:ДолгиРоссияМария Максакова

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