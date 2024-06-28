Уехавшая на Украину певица Максакова задолжала в России 61 тысячу рублей
Певица Мария Максакова (признана в России иноагентом) оставила долги в РФ и получила взыскание на сумму свыше 61 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, у уехавшей на Украину артистки обнаружили две непогашенные задолженности. Так, Максакова не выплатила 29,8 тысячи рублей и еще 4233 рубля, начисленных за неуплату. Кроме того, у певицы обнаружили «взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц» в размере 25 тысяч рублей и начисленные из-за непогашения задолженности 2 тысячи рублей.
В ноябре прошлого года суд в Москве оштрафовал Марию Максакову за отсутствие маркировки иноагента в постах в соцсетях, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин направит 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры ЗАТО в Арктике
- Республика Конго завила о желании вступить в БРИКС
- Путин в видеообращении поздравил российских выпускников
- Маск назвал дебаты в США подготовкой к замене Байдена
- Уехавшая на Украину певица Максакова задолжала в России 61 тысячу рублей
- В Госдуме заявили о навязанных россиянам Западом ценностях личного успеха и карьеры
- В Госдуме предупредили об активизации мошенников на сайтах знакомств летом
- Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Перу
- Вратарь сборной Сербии подрался с болельщиком перед игрой на Евро-2024
- СМИ: Демократы начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом после дебатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru