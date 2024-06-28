Уехавшая на Украину певица Максакова задолжала в России 61 тысячу рублей

По данным агентства, у уехавшей на Украину артистки обнаружили две непогашенные задолженности. Так, Максакова не выплатила 29,8 тысячи рублей и еще 4233 рубля, начисленных за неуплату. Кроме того, у певицы обнаружили «взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц» в размере 25 тысяч рублей и начисленные из-за непогашения задолженности 2 тысячи рублей.

В ноябре прошлого года суд в Москве оштрафовал Марию Максакову за отсутствие маркировки иноагента в постах в соцсетях, напоминает RT.

