СМИ: Иноагент Макаревич начал распродавать имущество в Израиле

Лидер рок-группы «Машина времени», музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) начал распродавать имущество из своего дома в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, 71-летний артист через интернет продал кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием. При этом сам музыкант якобы объяснил, что реализовал мебель для того, чтобы сделать ремонт в своем доме.

Канал сообщил, что имущество артиста-иноагента было распродано в интернете за несколько дней, после чего объявление о продаже было удалено.

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Андрей Макаревич переехал в Израиль в 2022 году после начала СВО. В сентябре того же года в России он был внесен в список иностранных агентов. Музыкант неоднократно осуждал действия РФ и высказывался в поддержку киевского режима. Суды несколько раз штрафовали Макаревича за дискредитацию российской армии и за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд арестовал имущество рэпера-иноагента Алишера Моргенштерна.

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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