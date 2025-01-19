СМИ: Иноагент Макаревич начал распродавать имущество в Израиле

Лидер рок-группы «Машина времени», музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) начал распродавать имущество из своего дома в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

По данным источника, 71-летний артист через интернет продал кухонный стол и восемь стульев с соломенным покрытием. При этом сам музыкант якобы объяснил, что реализовал мебель для того, чтобы сделать ремонт в своем доме.

Канал сообщил, что имущество артиста-иноагента было распродано в интернете за несколько дней, после чего объявление о продаже было удалено.