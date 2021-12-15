СМИ: Григория Лепса госпитализировали в больницу в Москве

Так, певец попадал в больницу уже два раза на этой неделе. Врачи предлагали ему остаться в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова решили развестись после 20 лет брака. За это время у Лепса и Шаплыковой родились трое детей.

