СМИ: Григория Лепса госпитализировали в больницу в Москве

Российского певца Григория Лепса госпитализировали в Москве, ему потребовалась психиатрическая помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Арбенина «поддержала» Лепса: Вернем цензуру – уберем эстраду

Так, певец попадал в больницу уже два раза на этой неделе. Врачи предлагали ему остаться в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова решили развестись после 20 лет брака. За это время у Лепса и Шаплыковой родились трое детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БольницаГригорий ЛепсРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры