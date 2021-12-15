СМИ: Григория Лепса госпитализировали в больницу в Москве
15 декабря 202114:28
Российского певца Григория Лепса госпитализировали в Москве, ему потребовалась психиатрическая помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Так, певец попадал в больницу уже два раза на этой неделе. Врачи предлагали ему остаться в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что Григорий Лепс и Анна Шаплыкова решили развестись после 20 лет брака. За это время у Лепса и Шаплыковой родились трое детей.
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15 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru