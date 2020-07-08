Арбенина «поддержала» Лепса: Вернем цензуру – уберем эстраду
Певец Григорий Лепс предложил создать комиссии по определению степени мастерства артиста для представителей российского шоу-бизнеса. Такое мнение он высказал журналистам во время фестиваля Drive Live.
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эфире НСН поддержала своего коллегу, предложив еще вернуться и к цензуре.
«Григорий Викторович, абсолютно с вами согласна. Я бы, кстати, еще подумала про цензуру. Потому что уровень того, что льется в наши уши и попадает в головы наших детей, вообще за гранью. Но здесь есть один маленький момент. Мне кажется, что если у нас будут цензура и комиссии, то мы практически совсем останемся без эстрады. Как вам такое?», – предположила музыкант в разговоре с НСН.
Кроме того, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в эксклюзивном интервью НСН рассказала о своем новом альбоме «О2», который вышел 8 июля 2020 года.
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