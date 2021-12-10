СМИ: Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака
Российский певец Григорий Лепс разводится со своей супругой Анной Шаплыковой, сообщает сообщает Starhit со ссылкой на картотеку суда.
По информации издания, судебное разбирательство назначено на 20 декабря.
Starhit отмечает, что супруги решили расстаться после 20 лет брака, мирно, без выяснения отношений. За это время у Лепса и Шаплыковой родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.
Ранее бывшая жена второго богатейшего человека в России совладельца «Норникеля» Владимира Потанина Наталья обратилась в суд и потребовала 50% стоимости доли своего экс-супруга в горно-металлургической компании.
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