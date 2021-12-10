СМИ: Григорий Лепс решил развестись после 20 лет брака

Российский певец Григорий Лепс разводится со своей супругой Анной Шаплыковой, сообщает сообщает Starhit со ссылкой на картотеку суда.

«Чуть не вздернулась»: Медведева рассказала про разрыв с парнем

По информации издания, судебное разбирательство назначено на 20 декабря.

Starhit отмечает, что супруги решили расстаться после 20 лет брака, мирно, без выяснения отношений. За это время у Лепса и Шаплыковой родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.

Ранее бывшая жена второго богатейшего человека в России совладельца «Норникеля» Владимира Потанина Наталья обратилась в суд и потребовала 50% стоимости доли своего экс-супруга в горно-металлургической компании.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазводГригорий ЛепсСуд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры