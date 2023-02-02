СМИ: Экс-капитана команды КВН Писаренко вырезали на Первом канале из-за позиции по СВО

После 24 февраля Писаренко вместе с другим участником «Уездного города» Евгением Никишиным выступили против проведения спецоперации. Последние годы Сергей проживал в столице Украины, где снимался как в местных, так и в российских проектах.

На днях стало известно об отмене первого за долгое время концерта Гриши Урганта (образ телеведущего Ивана Урганта). В комментарии НСН актёр и телеведущий выразил удивление, что в Госдуме его хотят признать иноагентом. По его словам, странные идеи депутатов должны стать предметом внимания ученых.

