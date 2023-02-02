СМИ: Экс-капитана команды КВН Писаренко вырезали на Первом канале из-за позиции по СВО

Бывшего капитана команды КВН «Уездный город» (сборная Челябинска и Магнитогорска) Сергея Писаренко исключили из эфира на Первом канале из-за позиции по специальной военной операции. К такому вывод пришли пользователи соцсетей, сообщает «СтарХит».

Первый канал сейчас начал показ шоу «Три аккорда», съёмки которого с участием Писаренко проходили ещё в 2021 году. Однако теперь кадров с участником КВН вообще не оказалось - все номера с его участием оказались вырезаны. Кроме того, финальные хоровые композиции перемонтированы таким образом, чтобы артиста не было видно в кадре.

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После 24 февраля Писаренко вместе с другим участником «Уездного города» Евгением Никишиным выступили против проведения спецоперации. Последние годы Сергей проживал в столице Украины, где снимался как в местных, так и в российских проектах.

На днях стало известно об отмене первого за долгое время концерта Гриши Урганта (образ телеведущего Ивана Урганта). В комментарии НСН актёр и телеведущий выразил удивление, что в Госдуме его хотят признать иноагентом. По его словам, странные идеи депутатов должны стать предметом внимания ученых.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ШоуСпецоперацияКВН
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