СМИ: Экс-капитана команды КВН Писаренко вырезали на Первом канале из-за позиции по СВО
Бывшего капитана команды КВН «Уездный город» (сборная Челябинска и Магнитогорска) Сергея Писаренко исключили из эфира на Первом канале из-за позиции по специальной военной операции. К такому вывод пришли пользователи соцсетей, сообщает «СтарХит».
Первый канал сейчас начал показ шоу «Три аккорда», съёмки которого с участием Писаренко проходили ещё в 2021 году. Однако теперь кадров с участником КВН вообще не оказалось - все номера с его участием оказались вырезаны. Кроме того, финальные хоровые композиции перемонтированы таким образом, чтобы артиста не было видно в кадре.
После 24 февраля Писаренко вместе с другим участником «Уездного города» Евгением Никишиным выступили против проведения спецоперации. Последние годы Сергей проживал в столице Украины, где снимался как в местных, так и в российских проектах.
На днях стало известно об отмене первого за долгое время концерта Гриши Урганта (образ телеведущего Ивана Урганта). В комментарии НСН актёр и телеведущий выразил удивление, что в Госдуме его хотят признать иноагентом. По его словам, странные идеи депутатов должны стать предметом внимания ученых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- Лавров заявил, что выступает за мир
- Песков отказался назвать дату послания Путина Федеральному собранию
- В Кремле призвали не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине
- Суд арестовал полицейского после гибели задержанного в Нижнем Тагиле
- Песков: Кремль не обсуждает идею о переименовании Волгограда в Сталинград
- Западные политики призвали ЕС ввести санкции против Киркорова и Собчак
- Лавров заявил, что Зеленский ощущает себя несамостоятельной фигурой
- СМИ: Экс-капитана команды КВН Писаренко вырезали на Первом канале из-за позиции по СВО
- Лавров: Нуланд совершила явку с повинной, порадовавшись ЧП на «Северных потоках»
- На Киркорова подали иск из-за клипа с крестом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru