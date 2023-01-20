Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов

Монеточка во время недавнего выступления в Литве, где она в настоящее время проживает, вышла на сцену с бело-синим флагом. Во время концерта она призвала зрителей продолжить лозунги «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

Ранее телеведущий Иван Ургант заявил в интервью НСН, что не понимает, почему его хотят признать иноагентом.

