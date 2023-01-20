Минюст включил певицу Монеточку в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список иноагентов певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова), основателя сайта Gulagu.net Владимира Осечкина, депутата Мосгордумы от «Яблока» Дарью Беседину, блогера Вадима Харченко, черкесского общественного деятеля Ибрагима Яганова и видеоблогера Антона Устимова. Проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK» дополнил список организаций-иноагентов.

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Монеточка во время недавнего выступления в Литве, где она в настоящее время проживает, вышла на сцену с бело-синим флагом. Во время концерта она призвала зрителей продолжить лозунги «Слава Украине», «Россия будет свободной» и «Жыве Беларусь».

Ранее телеведущий Иван Ургант заявил в интервью НСН, что не понимает, почему его хотят признать иноагентом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БлогерПевицаИноагентыМинюст РФ
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