СМИ: Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии
14 марта 202321:56
В Чувашии выявили два случая заражения сибирской язвой, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, заражение произошло после того, как человек поранился при забое скота в Цивильском муниципальном округе Чувашии.
Добавляется, что двух пострадавших доставили в районную больницу.
Летом прошлого года жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка. Животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке.
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14 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru