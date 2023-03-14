СМИ: Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии

По данным телеканала, заражение произошло после того, как человек поранился при забое скота в Цивильском муниципальном округе Чувашии.

Добавляется, что двух пострадавших доставили в районную больницу.

Летом прошлого года жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка. Животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке.

