В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России

По ее словам, в текущем году случаев заболевания на территории страны выявлено не было. Отмечается, что в РФ существуют большие запасы эффективно работающей отечественной вакцины от холеры.

ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

