В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России
Риски распространения холеры в России существуют, но они минимальны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
По ее словам, в текущем году случаев заболевания на территории страны выявлено не было. Отмечается, что в РФ существуют большие запасы эффективно работающей отечественной вакцины от холеры.
ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru