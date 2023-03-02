В Роспотребнадзоре оценили риск распространения холеры в России

Риски распространения холеры в России существуют, но они минимальны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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По ее словам, в текущем году случаев заболевания на территории страны выявлено не было. Отмечается, что в РФ существуют большие запасы эффективно работающей отечественной вакцины от холеры.

ВОЗ держит на контроле ситуацию с холерой, у человечества есть все необходимые средства для борьбы, включая вакцины, заявил заслуженный врач РФ, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗдоровьеРоспотребнадзор
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