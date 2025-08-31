Актера Александра Головина разыскивают из-за штрафов
Судебные приставы во второй раз за последние десять месяцев объявили в розыск российского актера Александра Головина, известного по сериалу «Кадетство» и фильмам «Елки». Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Известно, что артист не заплатил автомобильные штрафы. По данным источника, суммарно знаменитости необходимо выплатить 7,5 тысячи рублей за превышение скорости, вождение без ремня безопасности и нарушение требования знаков.
В октябре 2024 года СМИ писали, что Александр Головин не оплачивает штрафы от ГАИ больше года. Отмечалось, что за этот период их накопилось более 100.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на рэпера Басту (Василий Вакуленко) подали иск в суд о возмещении морального вреда.
