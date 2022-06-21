Найден источник заражения жительницы Ставрополья сибирской язвой
Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка. Как сообщили в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке, передает РИА Новости.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале сообщил о жительнице станицы Рождественская, заразившейся сибирской язвой. По его словам, угрозы распространения заболевания нет. Глава региона также уточнил, что женщина находится в удовлетворительном состоянии, она находится под присмотром медиков, угрозы ее жизни нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru