Найден источник заражения жительницы Ставрополья сибирской язвой

Жительница Ставропольского края заразилась сибирской язвой после контакта с мясом теленка. Как сообщили в референс-центре по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, животное не было вакцинировано от инфекции в плановом порядке, передает РИА Новости.

Роспотребнадзор оценил риск распространения сибирской язвы в России

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своём Telegram-канале сообщил о жительнице станицы Рождественская, заразившейся сибирской язвой. По его словам, угрозы распространения заболевания нет. Глава региона также уточнил, что женщина находится в удовлетворительном состоянии, она находится под присмотром медиков, угрозы ее жизни нет.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ставропольский КрайСибирская Язва
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