Взыскать миллионы: Долиной и Лурье предрекли суды еще на полгода
Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала НСН, какие расходы планируется взыскать с Долиной, Людмила Айвар добавила, что суды могут затянуться еще на полгода.
Адвокат новой владелицы квартиры Ларисы Долиной Светлана Свириденко рассказала НСН, какие расходы будут взысканы с певицы по итогам судебного разбирательства.
Новая владелица квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы судебных расходов, передает РИА Новости. Свириденко уточнила, что итоговая сумма расходов еще не подсчитана.
«Речь идет о судебных расходах, сумму мы еще не подсчитывали. Это адвокатские услуги, госпошлины, расходы на составление отчетов об оценке квартиры. Это обычная практика, когда сторона взыскивает такие расходы. В законодательстве нет критериев оценки заявленных сумм расходов, все рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности дела, длительности. В суд предоставляются платежные документы, подтверждающие оплату», - пояснила она.
Со своей стороны, заслуженный адвокат России Людмила Айвар уточнила, о каких суммах может идти речь.
«Судебные расходы – это государственная пошлина, расходы на услуги адвоката, здесь может быть включено потраченное время. Если она участвовала в заседании, пропуская рабочие дни, не получала зарплату, это иногда может быть учтено отдельным иском об упущенной выгоде. Это расходы, которые были затрачены на подготовку искового заявления, расходы на транспорт для прибытия к суду. Если она заплатила, условно говоря, 300 тысяч адвокату, не факт, что суд взыщет все эти денежные средства. Суд руководствуется принципом соразмерности и справедливости, может сказать, что в этом случае хватит, допустим, и 50 тысяч рублей. Суд точно удовлетворит исковое требование, сделает это быстро, просто вопрос, в каком объеме. У нас по закону судебные расходы взыскиваются с проигравшей стороны. Заявить можно хоть 50 миллионов, все зависит от суммы гонорара адвоката. По таким делам гонорары юристов доходят до миллионов, у некоторых юристов – гораздо меньше. Четких ценников у нас нет», - рассказала юрист.
По ее словам, суды могут продлиться еще полгода и дольше.
«Если все будет четко указано, суд может взыскать расходы в полном размере, сейчас такая тенденция есть. Будет указан объем работы, какое количество документов для суда было подготовлено, сколько времени было затрачено, консультации. Суд будет учитывать квалификацию адвоката, опыт. Если Лурье планировала сдавать квартиру и получать прибыль, то тут она может взыскать упущенную выгоду за тот период времени, пока квартира находилась у Ларисы Долиной. Поэтому есть перспектива судов еще на полгода и дольше», - добавила собеседница НСН.
Судебные приставы передали Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной, 19 января, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пензе более ста человек тушат пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
- Взыскать миллионы: Долиной и Лурье предрекли суды еще на полгода
- Дорогие игрушки: Что мешает появлению беспилотных грузовиков на дорогах России
- В Кузбассе из-за снега просела кровля многоэтажного дома
- СМИ: В ОАЭ обсудят отказ Украины от территорий в обмен на деньги
- Кто ответит за ДТП: Беспилотные грузовики не выпустят на дороги к 2027 году
- Россия в 2025 году увеличила поставки газа в Китай по трубопроводу на 25%
- Добавим историю и литературу: Зачем в школах борются с английским языком
- Работникам аэропортов предрекли увольнения на фоне развития технологий биометрии
- Рейс Пхукет - Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru