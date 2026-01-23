«Речь идет о судебных расходах, сумму мы еще не подсчитывали. Это адвокатские услуги, госпошлины, расходы на составление отчетов об оценке квартиры. Это обычная практика, когда сторона взыскивает такие расходы. В законодательстве нет критериев оценки заявленных сумм расходов, все рассматривается индивидуально, в зависимости от сложности дела, длительности. В суд предоставляются платежные документы, подтверждающие оплату», - пояснила она.

Со своей стороны, заслуженный адвокат России Людмила Айвар уточнила, о каких суммах может идти речь.

«Судебные расходы – это государственная пошлина, расходы на услуги адвоката, здесь может быть включено потраченное время. Если она участвовала в заседании, пропуская рабочие дни, не получала зарплату, это иногда может быть учтено отдельным иском об упущенной выгоде. Это расходы, которые были затрачены на подготовку искового заявления, расходы на транспорт для прибытия к суду. Если она заплатила, условно говоря, 300 тысяч адвокату, не факт, что суд взыщет все эти денежные средства. Суд руководствуется принципом соразмерности и справедливости, может сказать, что в этом случае хватит, допустим, и 50 тысяч рублей. Суд точно удовлетворит исковое требование, сделает это быстро, просто вопрос, в каком объеме. У нас по закону судебные расходы взыскиваются с проигравшей стороны. Заявить можно хоть 50 миллионов, все зависит от суммы гонорара адвоката. По таким делам гонорары юристов доходят до миллионов, у некоторых юристов – гораздо меньше. Четких ценников у нас нет», - рассказала юрист.

По ее словам, суды могут продлиться еще полгода и дольше.

«Если все будет четко указано, суд может взыскать расходы в полном размере, сейчас такая тенденция есть. Будет указан объем работы, какое количество документов для суда было подготовлено, сколько времени было затрачено, консультации. Суд будет учитывать квалификацию адвоката, опыт. Если Лурье планировала сдавать квартиру и получать прибыль, то тут она может взыскать упущенную выгоду за тот период времени, пока квартира находилась у Ларисы Долиной. Поэтому есть перспектива судов еще на полгода и дольше», - добавила собеседница НСН.

Судебные приставы передали Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной, 19 января, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

