СМИ: Для контроля за соблюдением карантина москвичам присвоят QR-код

Ожидается, что все три группы граждан, кроме обладателей удостоверений, обязаны будут зарегистрироваться на сайте столичного правительства и заполнить необходимые данные. Затем москвичу будет выдан персональный QR-код. На улице появляться можно будет только при наличии этого кода в смартфоне либо в распечатанном виде, сообщает Ura.ru.

Контролировать соблюдение карантина кроме полиции будут уличные и подъездные камеры, а также данные сотовых операторов. Штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.

Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий штрафы для физических и юридических лиц за нарушение правил карантина, сообщает RT. Граждане, например, будут штрафоваться на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам обеспечить оповещение россиян через SMS-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина. Предполагается, что система заработает с 3 апреля. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.



