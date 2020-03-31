СМИ: Для контроля за соблюдением карантина москвичам присвоят QR-код
Для выхода из дома в условиях карантина жители Москвы получат индивидуальный QR-код на сайте мэрии. Без него они не смогут покидать свои дома. Полицейские будут иметь право доставлять таких граждан обратно домой. Об этом говорится в рабочих презентациях московской мэрии.
Как пишет «Коммерсант», согласно презентации, жителей планируется разделить на несколько групп. Без ограничений покидать свои квартиры для того, чтобы попасть в офис смогут «работающие» граждане и обладатели «заданных групп удостоверений», в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совфеда.
Ожидается, что все три группы граждан, кроме обладателей удостоверений, обязаны будут зарегистрироваться на сайте столичного правительства и заполнить необходимые данные. Затем москвичу будет выдан персональный QR-код. На улице появляться можно будет только при наличии этого кода в смартфоне либо в распечатанном виде, сообщает Ura.ru.
Контролировать соблюдение карантина кроме полиции будут уличные и подъездные камеры, а также данные сотовых операторов. Штрафы с использованием камер могут выписываться автоматически.
Госдума сегодня приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий штрафы для физических и юридических лиц за нарушение правил карантина, сообщает RT. Граждане, например, будут штрафоваться на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, а юридические лица — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам обеспечить оповещение россиян через SMS-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина. Предполагается, что система заработает с 3 апреля. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.
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