Россиян предупредят о нарушении условий карантина по SMS

Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить оповещать россиян через SMS-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина, а затем передавать эти данные с МВД. Система должна начать действовать с 3 апреля. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу. Как отмечает RT, в частности, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. Рублей, подчёркивает Ura.ru.