Россиян предупредят о нарушении условий карантина по SMS
Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить оповещать россиян через SMS-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина, а затем передавать эти данные с МВД. Система должна начать действовать с 3 апреля. Как пишет РИА Новости, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.
Ранее стало известно, что Госдума приняла закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях о многотысячных штрафах за нарушения карантина по коронавирусу. Как отмечает RT, в частности, предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. Рублей, подчёркивает Ura.ru.
Между тем, ранее НСН писала, что россияне во время самоизоляции и работы на удаленке стали больше смотреть телевизор. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Mediascope. В частности, на минувшей неделе зрители старше четырех лет в среднем тратили на просмотр телепередач дома или на даче в среднем 3 часа 48 минут. А это на 4% больше по сравнению с предыдущей рабочей неделей в период с 16-20 марта, и на 7% по сравнению с первой и второй неделями месяца.
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