Двоих нарушителей карантина в Саратове не пустили в самолет

Двоих человек, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за границы, не пустили на рейс в саратовском аэропорту «Гагарин». Они собирались вылететь из города. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по области Надежда Матвеева.

По ее словам, задержанных вернули домой, их режим самоизоляции продолжится. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, передает РИА Новости.

По словам Матвеевой, в отношении этих граждан будет составлен административный протокол. Им грозит предупреждение либо административный штраф от 100 до 500 рублей.