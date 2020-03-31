Двоих нарушителей карантина в Саратове не пустили в самолет
Двоих человек, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за границы, не пустили на рейс в саратовском аэропорту «Гагарин». Они собирались вылететь из города. Об этом рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по области Надежда Матвеева.
По ее словам, задержанных вернули домой, их режим самоизоляции продолжится. На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное, передает РИА Новости.
По словам Матвеевой, в отношении этих граждан будет составлен административный протокол. Им грозит предупреждение либо административный штраф от 100 до 500 рублей.
На данный момент в Саратове подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В области в связи с угрозой эпидемии с понедельника власти обязали всех граждан не покидать свои дома без необходимости.
Во вторник Госдума РФ приняла закон с поправками к Кодексу об административных правонарушениях о штрафах за нарушения карантина по коронавирусу, сообщает RT.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду ведомств обеспечить оповещение россиян через SMS-сервисы и единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина, а затем передавать эти данные с МВД. Система должна начать работать с 3 апреля.
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