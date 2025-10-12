СМИ: Дети Пугачёвой и Галкина могут остаться без российских паспортов
Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина (признан в РФ иноагентом) могут остаться без российских паспортов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, у 12-летних Лизы и Гарри в свидетельствах о рождении отсутствует обязательная отметка о российском гражданстве, которая стала необходимой после переезда семьи в Израиль в 2022 году.
Согласно новому закону, вступившему в силу 26 октября 2023 года, в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должен стоять специальный штамп, подтверждающий наличие российского гражданства. Без него невозможно оформить загранпаспорт, выехать за границу, зарегистрироваться по месту жительства в России, а в будущем — и получить внутренний паспорт. Чтобы поставить такую отметку, необходимо в присутствии родителей подтвердить гражданство — либо лично в отделе МВД в России, либо через российское дипломатическое представительство за рубежом.
На данный момент Лиза и Гарри граждане Израиля. Согласно израильскому законодательству, с 16 лет они обязаны проходить службу в армии (ЦАХАЛ): юноши — 2,6 года, девушки — 2 года. Уклонение от призыва считается уголовным преступлением, и даже проживание за пределами страны не освобождает от этой обязанности.
Ранее Пугачёву отключили от системы обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кончаловский: РФ не ощутит последствий от пошлин на иностранные фильмы в США
- ЛизаАлерт: Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи завершены
- Звезда Голливуда Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет
- Минобороны: ВС РФ нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ
- СМИ: Дети Пугачёвой и Галкина могут остаться без российских паспортов
- Росстат: В РФ впервые с 2024 года упали цены на красную икру
- Блогер-экстремист Никита Ефремов частично признал вину по делу о спонсировании ФБК
- СМИ: США несколько месяцев помогают ВСУ бить по энергообъектам РФ
- В Египте три дипломата из Катара, прибывшие на саммит по Газе, погибли в ДТП
- На блогера Сюткина завели уголовное дело о фейках про ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru