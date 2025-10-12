СМИ: Дети Пугачёвой и Галкина могут остаться без российских паспортов

По данным Mash, у 12-летних Лизы и Гарри в свидетельствах о рождении отсутствует обязательная отметка о российском гражданстве, которая стала необходимой после переезда семьи в Израиль в 2022 году.

Согласно новому закону, вступившему в силу 26 октября 2023 года, в свидетельствах о рождении всех детей младше 14 лет должен стоять специальный штамп, подтверждающий наличие российского гражданства. Без него невозможно оформить загранпаспорт, выехать за границу, зарегистрироваться по месту жительства в России, а в будущем — и получить внутренний паспорт. Чтобы поставить такую отметку, необходимо в присутствии родителей подтвердить гражданство — либо лично в отделе МВД в России, либо через российское дипломатическое представительство за рубежом.

На данный момент Лиза и Гарри граждане Израиля. Согласно израильскому законодательству, с 16 лет они обязаны проходить службу в армии (ЦАХАЛ): юноши — 2,6 года, девушки — 2 года. Уклонение от призыва считается уголовным преступлением, и даже проживание за пределами страны не освобождает от этой обязанности.

Ранее Пугачёву отключили от системы обязательного медицинского страхования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».