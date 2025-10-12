Звезда Голливуда Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет

О причинах смерти информации пока нет, но как сообщает PageSix со ссылкой на близких друзей, здоровье Дайан Китон неожиданно «очень резко ухудшилось» за несколько месяцев до ее смерти.



Китон прославилась благодаря ролям в культовых фильмах: она сыграла Кей Адамс в «Крёстном отце» (1972) и главную героиню в «Энни Холл» (1977), за которую была удостоена «Оскара» за лучшую женскую роль. Среди других знаковых работ — комедии «Отец невесты» (1991) и «Клуб первых жён» (1996). Помимо «Оскара», актриса дважды становилась обладательницей «Золотого глобуса» — за роли в «Энни Холл» и в фильме «Любовь по правилам и без».

Дайан Китон родилась в Лос‑Анджелесе в 1946 году. Дебютировала в кино в 1970 году в фильме «Любовники и другие незнакомцы». Помимо актёрской карьеры, она также занималась режиссурой: в её фильмографии — документальная лента «Небеса» (1987), художественный фильм «Вешать трубку!» (2000) и эпизод сериала «Твин Пикс». В 2021 она снялась в клипе Джастина Бибера Ghost.

Дайан Китон никогда не была замужем, однако в 1996 и 2001 годах усыновила двоих детей — дочь Декстер и сына Дюка.

