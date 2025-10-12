Минобороны: ВС РФ нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ

По данным ведомства, поражение целям было нанесено с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. В результате атак были поражены не только инфраструктурные объекты, но и пункты временной дислокации подразделений Вооружённых сил Украины и иностранных наёмников в 137 районах.

Кроме того, в Минобороны заявили, что средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника самолётного типа.

По данным Минобороны, общие потери ВСУ за прошедшие сутки на различных направлениях СВО составили 1460 военнослужащих.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».