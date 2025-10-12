Кончаловский: РФ не ощутит последствий от пошлин на иностранные фильмы в США

«Никаких последствий для России после такого решения не будет. Американцы ничего не смотрят, кроме своих фильмов. Разве что какие-то специалисты смотрят Федерико Феллини или Андрея Тарковского», — сказал Кончаловский.

По словам Кончаловского, США представляют собой закрытое и изолированное общество, особенно в сфере кинематографа: страна активно экспортирует своё кино, но почти не импортирует зарубежное. В связи с этим, по его словам, 100% пошлины для российского кинорынка окажутся совершенно незначимыми и не будут иметь никаких последствий.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин в 100% на иностранные фильмы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».