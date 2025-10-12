14 человек погибли в результате любовного спора в Южном Судане
В Южном Судане «любовный треугольник» привёл к перестрелке с 14 жертвами. Об этом сообщает CBS News.
По информации CBS News, ссора началась из-за романтических отношений двух военнослужащих из Объединённых сил охраны высокопоставленных лиц с одной женщиной. Офицер, поддерживающий вице-президента Риека Мачара, застрелил сторонника президента Сальвы Киира, после чего их товарищи открыли огонь.
Стрельба началась на рынке, но быстро распространилась на близлежащие контрольно-пропускные пункты и казармы. В результате погибли шесть солдат из лагеря Мачара и восемь — из сил Киира, один гражданский получил ранения.
Также версия, что причиной стала личная ссора двух офицеров в чайной.
Армия начала расследование, но подчеркнула, что конфликт не имеет политической подоплёки.
Ранее в результате стрельбы в Ницце погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оштрафовал рэпера Гуфа за отказ пройти медосвидетельствование
- Военный фильм «Август» возглавит прокат третью неделю подряд
- СМИ: Началась работа над фильмом «Мортал Комбат-3»
- 14 человек погибли в результате любовного спора в Южном Судане
- ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце раньше прогноза
- Кончаловский: РФ не ощутит последствий от пошлин на иностранные фильмы в США
- ЛизаАлерт: Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи завершены
- Звезда Голливуда Дайан Китон умерла в возрасте 79 лет
- Минобороны: ВС РФ нанесли поражение топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ
- СМИ: Дети Пугачёвой и Галкина могут остаться без российских паспортов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru