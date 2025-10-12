14 человек погибли в результате любовного спора в Южном Судане

По информации CBS News, ссора началась из-за романтических отношений двух военнослужащих из Объединённых сил охраны высокопоставленных лиц с одной женщиной. Офицер, поддерживающий вице-президента Риека Мачара, застрелил сторонника президента Сальвы Киира, после чего их товарищи открыли огонь.

Стрельба началась на рынке, но быстро распространилась на близлежащие контрольно-пропускные пункты и казармы. В результате погибли шесть солдат из лагеря Мачара и восемь — из сил Киира, один гражданский получил ранения.

Также версия, что причиной стала личная ссора двух офицеров в чайной.

Армия начала расследование, но подчеркнула, что конфликт не имеет политической подоплёки.

Ранее в результате стрельбы в Ницце погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».