Росстат: В РФ впервые с 2024 года упали цены на красную икру

В сентябре 2025 года впервые с конца 2024-го упали цены на красную икру в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По информации службы, в настоящий момент стоимость этого продукта составляет менее 9,5 тысячи рублей. При этом в декабре 2024 года средняя стоимость красной икры была на уровне 9,2 тысячи рублей.

До этого в Рыбном союзе заявили о снижении розничных цен на лососевую икру, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев в интервью НСН сообщил, что цены на красную икру будут только расти.

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
