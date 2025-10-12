ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце раньше прогноза

Как отметили ученые, планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры, поэтому стоит ждать магнитных бурь и полярных сияний.

«Сегодня будет ещё 2 оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния», - говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии.

Ученые назвали такое развитие событий неожиданными, так как согласно расчётам это должно было случится только завтра.

В сентябре Земля уже попадала под воздействие корональной дыры на Солнце, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».