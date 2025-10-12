ИКИ РАН: Земля попала под воздействие корональной дыры на Солнце раньше прогноза
Земля попала под воздействие потока плазмы от корональной дыры на Солнце на сутки раньше прогнозируемого срока. Об этом сообщает лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
Как отметили ученые, планета уже внутри потока плазмы из корональной дыры, поэтому стоит ждать магнитных бурь и полярных сияний.
«Сегодня будет ещё 2 оповещения. В течение 3-4 часов — про начавшиеся магнитные бури, и ближе к темному времени суток в центральной части страны — про полярные сияния», - говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии.
Ученые назвали такое развитие событий неожиданными, так как согласно расчётам это должно было случится только завтра.
В сентябре Земля уже попадала под воздействие корональной дыры на Солнце, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
