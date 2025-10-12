ЛизаАлерт: Активные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи завершены
Активные поиски семьи, пропавшей во время похода в Красноярском крае, завершены. Об этом сообщили в региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Согласно сообщению отряда, активная фаза поисков, как и работа оперативного штаба, прекращаются с вечера 12 октября. При этом в «ЛизаАлерт»подчеркнули, что сам поиск не останавливается, а переходит в режим выполнения точечных задач, которыми теперь будут заниматься профессиональные и аттестованные спасатели.
Также сообщается, что на месте поисков сворачивается полевой штаб. Региональное отделение «ЛизаАлерт» выразило благодарность всем, кто участвовал в поисковой операции, оказывал помощь командам добровольцев и распространял информацию о пропавших.
В свою очередь в региональном главке СК РФ сообщили, что в настоящее время усилия поисковиков сосредоточены на труднодоступной пересечённой местности в районе последнего сигнала телефона главы семейства - Сергея Усольцева. В операции задействованы опытные альпинисты и спелеологи, которые тщательно обследуют каменные россыпи и пещеры.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября недалеко от посёлка Кутурчин, откуда они отправились в сторону горы Буратинка. 9 октября специалисты-картографы отряда «ЛизаАлерт» зафиксировали радиосигнал телефона Сергея Усольцева — главы семьи. Сигнал был от телефона, когда тот был в сети в последний раз - 28 сентября. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
