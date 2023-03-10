СМИ: депутаты потребовали лишить Земфиру всего имущества в России

Собеседники канала утверждают, что парламентарии направили в Генпрокуратуру обращение, в котором требуют изъять у артистки недвижимость и автомобили.

По данным Shot, в России у Земфиры есть две квартиры и нежилое помещение в Москве, участок площадью восемь соток в Башкирии, а также две иномарки: BMW и Mercedes-Benz.

Ранее Земфира, неоднократно критиковавшая спецоперацию ВС РФ на Украине, выпустила новую песню «Родина», в которой называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сообщает НСН.