СМИ: депутаты потребовали лишить Земфиру всего имущества в России
Депутаты Госдумы захотели лишить певицу Земфиру (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) всего имущества в России, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.
Собеседники канала утверждают, что парламентарии направили в Генпрокуратуру обращение, в котором требуют изъять у артистки недвижимость и автомобили.
По данным Shot, в России у Земфиры есть две квартиры и нежилое помещение в Москве, участок площадью восемь соток в Башкирии, а также две иномарки: BMW и Mercedes-Benz.
Ранее Земфира, неоднократно критиковавшая спецоперацию ВС РФ на Украине, выпустила новую песню «Родина», в которой называет Родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сообщает НСН.
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