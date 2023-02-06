«Импульс для общества!»: В Госдуме требуют наказания для уехавших артистов

Накануне председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что в Госдуме формируется рабочая группа для изучения возможных мер в отношении уехавших за границу россиян, которые публично дискредитируют ВС РФ и поддерживают Украину. По ее словам, первое заседание намечено на середину февраля. Парламентарий считает, что двух заседаний будет достаточно для определения подходящих инициатив. Сергей Соловьев отметил, что решение о наказании для таких граждан является абсолютно верным.

«Рабочая группа комитета по культуре начнет работать в феврале. Задачи работы – это принятие своевременных правовых мер для деятелей культуры, уехавших из страны и ведущих антигосударственную русофобскую политику. На мой взгляд, это необходимое и правильное решение – давать правовую и морально-нравственную оценку людям, предающим национальные интересы своей страны. Какие конкретно меры законодательного регулирования будут применяться, будет зависеть от характера и последствий совершаемых правонарушений и преступлений», - сказал Соловьев.

Депутат отметил, что рабочая группа по итогам заседаний примет те инициативы, которые будут направлены на пресечение подрывной антироссийской деятельности артистов. По его словам, подобная работа в период спецоперации позволит обществу сплотиться.

«Более конкретные решения по составу правонарушений будут представлены по итогам заседаний рабочей группы. Основной смысл – пресекать подрывную антироссийскую деятельность и неотвратимость наказания за преступления. Такая работа в период СВО даст мощный импульс для общества, граждане страны должны сплотиться перед современными вызовами. А те, кто предает ее интересы не зависимо от заслуг и званий, получит справедливые меры ответственности за преступления против общества и государства», - резюмировал собеседник НСН.