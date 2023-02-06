«Импульс для общества!»: В Госдуме требуют наказания для уехавших артистов
Наказания для критикующих Россию деятелей культуры дадут мощный импульс, граждане страны должны сплотиться перед современными вызовами, отметил в эфире НСН депутат Сергей Соловьев.
Уехавших за границу деятелей культуры, которые критикуют Вооруженные силы РФ и поддерживают Украину, необходимо наказывать за подрывную антироссийскую деятельность и предательство национальных интересов страны, заявил член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в разговоре с НСН.
Накануне председатель комитета ГД по культуре Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что в Госдуме формируется рабочая группа для изучения возможных мер в отношении уехавших за границу россиян, которые публично дискредитируют ВС РФ и поддерживают Украину. По ее словам, первое заседание намечено на середину февраля. Парламентарий считает, что двух заседаний будет достаточно для определения подходящих инициатив. Сергей Соловьев отметил, что решение о наказании для таких граждан является абсолютно верным.
«Рабочая группа комитета по культуре начнет работать в феврале. Задачи работы – это принятие своевременных правовых мер для деятелей культуры, уехавших из страны и ведущих антигосударственную русофобскую политику. На мой взгляд, это необходимое и правильное решение – давать правовую и морально-нравственную оценку людям, предающим национальные интересы своей страны. Какие конкретно меры законодательного регулирования будут применяться, будет зависеть от характера и последствий совершаемых правонарушений и преступлений», - сказал Соловьев.
Депутат отметил, что рабочая группа по итогам заседаний примет те инициативы, которые будут направлены на пресечение подрывной антироссийской деятельности артистов. По его словам, подобная работа в период спецоперации позволит обществу сплотиться.
«Более конкретные решения по составу правонарушений будут представлены по итогам заседаний рабочей группы. Основной смысл – пресекать подрывную антироссийскую деятельность и неотвратимость наказания за преступления. Такая работа в период СВО даст мощный импульс для общества, граждане страны должны сплотиться перед современными вызовами. А те, кто предает ее интересы не зависимо от заслуг и званий, получит справедливые меры ответственности за преступления против общества и государства», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты изучают вопрос о введении конфискации имущества уехавших из России граждан, которые оскорбляют страну. По его словам, есть «негодяи», которые уехали из России, но все же «живут за счет страны», получая отчисления и гонорары. Спикер подчеркнул, что нужно индивидуально решать вопрос о конфискации имущества уехавших граждан, «с пониманием того, что кто из них натворил».
С предложением отобрать имущество «у всех граждан России, кто покинул страну и критикует ее», в 2022 году выступал и сенатор Сергей Цеков. Тогда он отмечал, что конфискованную собственность следует отправить на нужды участников спецоперации на Украине. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в свою очередь предлагала использовать имущество покинувших страну россиян для предоставления жилья детям-сиротам.
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