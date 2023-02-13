СМИ: Число российских брендов на рынке выросло на 17%

В Кремле не увидели ни чего нового в обращении посольства США с призывом покинуть Россию

Кадыров заявил, что готов вести переговоры с Зеленским один на один

Проведение трех учений ОДКБ планируется в Белоруссии в этом году

Число жертв землетрясений в Турции приближается к 32 тысячам

Эксперт поддержал идею выпуска «обезличенных» пачек сигарет в России