СМИ: Число российских брендов на рынке выросло на 17%
Число российских брендов на рынке выросло на 17–20%, пишут «Известия» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по аккредитации Назария Скрыпника.
По словам Скрыпника, российские производители приходят на место ушедших брендов. Анализ документов в реестрах Федеральной службы по аккредитации свидетельствует о том, что ассортимент товаров на рынке фактически восстановился. Произошло замещение одних ушедших брендов на другие новые, а количество зарубежных производителей даже увеличилось, пишут «Известия»
Собеседник газеты добавил, что в современных реалиях ввоз товаров на территорию РФ в основном происходит из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. «Если раньше импортерами регистрировались сертификаты на товары в основном из Европы и США, то сейчас более 30% таких документов регистрируются на товары из Китая», - цитирует Скрыпника издание.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунов в беседе с НСН сообщил, что автомобильный рынок РФ ожидает увеличение количества брендов, так как многие марки, заморозившие работу в России или вообще покинувшие страну, планируют вернуться, а китайские авто все активнее захватывают освободившуюся нишу.
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