«Будущее за китайцами»: эксперты усомнились в массовой продаже авто премиум-класса

Бизнес-эксперт Владимир Моженков заявил в эфире НСН, что в России нет тенденции к росту продаж автомобилей класса люкс и премиум несмотря на то, что содержать их стало дороже.

Ранее "Известия" писали, что все больше россиян стали продавать автомобили премиум-класса из-за сложностей с их обслуживанием: в частности, стало сложнее обновить ПО, а время ремонта увеличилось в разы. Моженков говорит, что пока тенденция не выражена ярко - это дело времени. Вместе с тем он признал, что требующие техобслуживания премиум-иномарки возрастом от 5 лет становится невыгодно содержать из-за удорожания запчастей.

«Не наблюдаю тенденции роста продаж авто премиум-класса с пробегом. Если россиянин привык к роскошному автомобилю, то, на мой взгляд, большинство будет использовать его (роскошный автомобиль - прим. ред.), а потом будет искать возможность по параллельному импорту приобрести другой автомобиль. Может, не сейчас, а через год, не через год, так через два. Будущее мирового автопрома за китайцами в принципе», - отметил Моженков.