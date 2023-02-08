«Будущее за китайцами»: эксперты усомнились в массовой продаже авто премиум-класса

Никакого роста продаж премиум-авто с пробегом не наблюдается: если россиянин привык к роскошному автомобилю, то он и продолжит ездить на нем, сказал в беседе с НСН бизнес-эксперт Владимир Моженков. 

Бизнес-эксперт Владимир Моженков заявил в эфире НСН, что в России нет тенденции к росту продаж автомобилей класса люкс и премиум несмотря на то, что содержать их стало дороже.

Ранее "Известия" писали, что все больше россиян стали продавать автомобили премиум-класса из-за сложностей с их обслуживанием: в частности, стало сложнее обновить ПО, а время ремонта увеличилось в разы. Моженков говорит, что пока тенденция не выражена ярко - это дело времени. Вместе с тем он признал, что требующие техобслуживания премиум-иномарки возрастом от 5 лет становится невыгодно содержать из-за удорожания запчастей.

«Не наблюдаю тенденции роста продаж авто премиум-класса с пробегом. Если россиянин привык к роскошному автомобилю, то, на мой взгляд, большинство будет использовать его (роскошный автомобиль - прим. ред.), а потом будет искать возможность по параллельному импорту приобрести другой автомобиль. Может, не сейчас, а через год, не через год, так через два. Будущее мирового автопрома за китайцами в принципе», - отметил Моженков.
Эксперты спрогнозировали, что иномарок в России хватит на один месяц продаж

По прогнозам председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, автомобильный рынок РФ ожидает увеличение количества брендов, так как многие марки, заморозившие работу в России или вообще покинувшие страну, планируют вернуться, а китайские авто все активнее захватывают освободившуюся нишу.

«Например, корейский автопроизводитель Hyundai уже думает, как вернуться в Россию, так как такой рынок терять не хочется. Все понимают, что китайские бренды уже могут посоревноваться с американскими, европейскими и корейскими производителями. Почти 40% новых автомобилей на российском рынке уже занимают "китайцы". Если просто посмотрите в окно автомобиля, когда будете ехать по городу, то обратите внимание на автосалоны, которые когда-то несли на себе логотип тех же корейских производителей, японских, европейских. Сейчас они поменяли логотипы на китайские», - отметил Солдунов в разговоре с НСН.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН заявил, что на российском автомобильном рынке не хватает седанов: китайские производители готовятся выпускать новые модели.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИмпортАвтомобили
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры