СМИ: бывший вице-губернатор Петербурга задержан по делу о хищении 3 млрд рублей
Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали по подозрению в мошенничестве после обысков в Москве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники.
По их данным, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, бывший вице-губернатор подозревается в незаконном получении более 3-х млрд рублей.
Владимир Лавленцев занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга по ЖКХ с мая 2013 по октябрь 2014 года. Чиновник курировал вопросы городского хозяйства, жилищной политики, ЖКХ, благоустройства и энергетики. В том числе отвечал за строительство в городе стадиона «СКА-Арена».
Замоскворецкий суд Москвы накануне приговорил бывшую главу Министерства культуры Крыма Веру Новосельскую к 10 годам колонии общего режима по делу о получение взятки в размере 25 млн рублей. Как выяснило следствие, в 2018 году чиновник получила многомиллионную взятку за общее покровительство при реставрации культурных объектов в республике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru