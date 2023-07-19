СМИ: бывший вице-губернатор Петербурга задержан по делу о хищении 3 млрд рублей

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали по подозрению в мошенничестве после обысков в Москве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По их данным, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, бывший вице-губернатор подозревается в незаконном получении более 3-х млрд рублей.