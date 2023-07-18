Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет колонии за взятку

Как выяснило следствие, в 2018 году Новосельская получила 25,8 млн рублей за общее покровительство при реставрации культурных объектов Крыма, в том числе центра детского театрального искусства.

Экс-министр вину не признала. Она настаивает, что взяла деньги в долг для своей подруги, которая собиралась купить квартиру в Москве. По данным следствия, подруга была подчиненной Новосельской, на полученные средства она приобрела в столице квартиру и после передала ее в собственность Новосельской.

В марте 2021 года Новосельская оскандалилась, после того, как выругалась во время заседания правительства.



