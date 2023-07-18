Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет колонии за взятку

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшую главу Министерства культуры Крыма Веру Новосельскую к 10 годам колонии общего режима по делу о получение взятки в размере 25 млн рублей.

Судья также назначил бывшему чиновнику штраф в размере 128 млн рублей, лишил звания заслуженного работника культуры и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования на 15 лет.

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Как выяснило следствие, в 2018 году Новосельская получила 25,8 млн рублей за общее покровительство при реставрации культурных объектов Крыма, в том числе центра детского театрального искусства.

Экс-министр вину не признала. Она настаивает, что взяла деньги в долг для своей подруги, которая собиралась купить квартиру в Москве. По данным следствия, подруга была подчиненной Новосельской, на полученные средства она приобрела в столице квартиру и после передала ее в собственность Новосельской.

В марте 2021 года Новосельская оскандалилась, после того, как выругалась во время заседания правительства.


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ФОТО: Пресс-служба Министерства культуры республики Крым
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