Вирус-вымогатель вызвал сбой в работе европейских аэропортов

Сбой в работе ряда аэропортов Европы был спровоцирован вирусом-вымогателем. Об этом заявили в Агентстве ЕС по кибербезопасности (ENISA), передает Reuters.

Специалисты установили тип вредоносной программы.

«К расследованию привлечены правоохранительные органы», - подчеркнули в ENISA.

Ранее несколько европейских авиагаваней заявили о технических проблемах и сбоях в системе регистрации на фоне кибератаки. Многие рейсы были отменены. В частности, сбой затронул брюссельский аэропорт Завентем, напоминает РЕН ТВ.

