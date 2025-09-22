Вирус-вымогатель вызвал сбой в работе европейских аэропортов
22 сентября 202511:20
Сбой в работе ряда аэропортов Европы был спровоцирован вирусом-вымогателем. Об этом заявили в Агентстве ЕС по кибербезопасности (ENISA), передает Reuters.
Специалисты установили тип вредоносной программы.
«К расследованию привлечены правоохранительные органы», - подчеркнули в ENISA.
Ранее несколько европейских авиагаваней заявили о технических проблемах и сбоях в системе регистрации на фоне кибератаки. Многие рейсы были отменены. В частности, сбой затронул брюссельский аэропорт Завентем, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке БПЛА в Крыму пострадали двое граждан Белоруссии
- В АТОР опровергли, что Чехия начала выдавать «маскировочные» визы россиянам
- Умерла мать Леонида Агутина
- «Скушает» - и всё! В РФ назвали страшные последствия от признания Палестины
- Фармацевты пообещали поднять долю российских лекарств до 70%
- Среднесуточная аудитория Max с начала сентября достигла 13,7 млн пользователей
- Вирус-вымогатель вызвал сбой в работе европейских аэропортов
- Смену названия сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» опровергли
- Российский фармаколог опроверг слова Трампа об аутизме из-за парацетамола
- Трамп назвал возможных покупателей TikTok в США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru