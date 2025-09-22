При атаке БПЛА в Крыму пострадали двое граждан Белоруссии

Два гражданина Белоруссии пострадали в результате атаки беспилотников в Крыму. Об этом заявили в белорусском МИД.

Аксенов: Около 15 человек пострадали при ударе БПЛА ВСУ по санаторию «Форос» в Крыму

Ранее стало известно, что дроны ВСУ нанесли удар в районе крымского поселка Форос. В результате три человека погибли, еще шестнадцать получили травмы, напоминает «Свободная пресса».

«Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму», - отметили в МИД.

У двоих пострадавших зафиксированы ранения средней степени тяжести. МИД держит ситуацию на контроле и при необходимости окажет поддержку гражданам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БеспилотникиПострадавшиеКрымБелоруссия

Горячие новости

Все новости

партнеры