При атаке БПЛА в Крыму пострадали двое граждан Белоруссии
Два гражданина Белоруссии пострадали в результате атаки беспилотников в Крыму. Об этом заявили в белорусском МИД.
Ранее стало известно, что дроны ВСУ нанесли удар в районе крымского поселка Форос. В результате три человека погибли, еще шестнадцать получили травмы, напоминает «Свободная пресса».
«Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму», - отметили в МИД.
У двоих пострадавших зафиксированы ранения средней степени тяжести. МИД держит ситуацию на контроле и при необходимости окажет поддержку гражданам.
