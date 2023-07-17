В Красноярске задержали юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей

Отмечается, что вымогатели были задержаны с поличным при получении части денег. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их обвиняют в покушении на мошенничество.

Ранее адвокат Александр Обозов, представляющий интересы Митволя, заявил, что его доверителя перевели под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

