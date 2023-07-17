В Красноярске задержали юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей

Красноярские полицейские задержали двоих юристов, вымогавших у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 млн рублей. Взамен злоумышленники обещали чиновнику благосклонность прокуратуры и суда. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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Отмечается, что вымогатели были задержаны с поличным при получении части денег. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их обвиняют в покушении на мошенничество.

Ранее адвокат Александр Обозов, представляющий интересы Митволя, заявил, что его доверителя перевели под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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