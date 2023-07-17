В Красноярске задержали юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей
Красноярские полицейские задержали двоих юристов, вымогавших у экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя 100 млн рублей. Взамен злоумышленники обещали чиновнику благосклонность прокуратуры и суда. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Отмечается, что вымогатели были задержаны с поличным при получении части денег. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, их обвиняют в покушении на мошенничество.
Ранее адвокат Александр Обозов, представляющий интересы Митволя, заявил, что его доверителя перевели под домашний арест. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фанаты ПСЖ пригрозили отрезать пальцы Влаховичу в случае его трансфера
- Олимпийский чемпион Яковлев объяснил, почему уехал из НХЛ в Россию
- МИД РФ заявил, что виновные в теракте на Крымском мосту будут найдены
- Слуцкий объяснил удар по Крымскому мосту провалом контрнаступления ВСУ
- Украина начала уничтожать дороги вблизи границы с Белоруссией
- Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным зерновую сделку
- Военный: атаковавшие Крымский мост аппараты могли спустить с гражданского судна
- Британия ввела санкции против детского лагеря «Артек»
- В Красноярске задержали юристов, вымогавших у Митволя 100 млн рублей
- Эрдоган: зерновая сделка «ушла в историю»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru